Анкара, , 12:11 — REGNUM Турция и Египет, разорвавшие отношения в 2013 году, возобновили контакты на дипломатическом уровне. Об этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил 12 марта в интервью агентству «Анадолу».

Он отметил, что связи между Турцией и Египтом поддерживаются на уровне внешнеполитических ведомств и в сфере разведки. На сегодняшний день ни Анкара, ни Каир не выдвинули никаких предварительных условий для нормализации отношений.

«Мы наладили контакты на дипломатическом уровне», — констатировал Чавушоглу.

Наладить разорванные много лет назад отношения за один день невозможно, существует и определённая проблема доверия. Контакты продолжаются в рамках конкретной стратегии, дорожной карты, добавил турецкий министр.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Египтом и Турцией серьёзно ухудшились после свержения египетского президента Мухаммеда Мурси летом 2013 года. В ноябре того же года Египет отозвал из Анкары своего посла, а посла Турции объявил персоной нон-грата.