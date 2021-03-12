Ставрополь, , 12:03 — REGNUM В Ставропольском крае вновь произошел резкий рост числа подтвержденных тестов на коронавирус. За минувшие сутки выявлено 113 новых пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили 12 марта в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей коронавируса за все время пандемии достигло 48 471 человек. Из них сумели справиться с болезнью 45 023 заразившихся. Только за минувшие сутки число выздоровевших увеличилось на 124 человека.

Не обошлось на Ставрополье за прошедший день без случаев летального исхода. Скончались от осложнений после болезни четыре жителя края. Общее количество умерших от опасной инфекции составило 1142 человека.