Минск, , 12:02 — REGNUM Никаких причин для паники из-за появления в Белоруссии нового штамма коронавирусной инфекции нет. Об этом 12 марта заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

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Глава минздрава подчеркнул, что ситуация развивается в запрогнозированных рамках. По его словам, «британский» штамм, как и другие штаммы, скорее всего, должен прийти в популяцию академических штаммов Белоруссии.

«Причин для паники я не вижу. Во-первых, из-за противоречивости той информации, которая идет по данному штамму, широко распространившемуся в странах Западной Европы, — приводит слова министра пресс-служба ведомства. — Во-вторых, ни один из пациентов с «британским» штаммом пока что не проходит стационарного лечения».

Пиневич отметил, что в настоящее время роста заболеваемости COVID-19 в стране не наблюдается, однако не исключил вероятности увеличения числа случаев заражения коронавирусом.

«Он (рост — прим. ИА REGNUM) в большей степени связан с весенним подъёмом, наслаивающимся на сезонные заболевания, характерные для нашей страны», — пояснил министр.

«Вместе с тем в настоящее время такого роста мы не видим. Мы в готовности, мы не ослабляем все наши режимные мероприятия, касающиеся респираторного этикета», — добавил Пиневич.

Он подчеркнул, что масочный режим в республике сохранится как минимум до летнего сезона, а может, и больше.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 марта, белорусского минздрава заявил о первых случаях заражения «британской» разновидностью коронавируса, выявленных на территории Белоруссии. Часть из них была выявлена у лиц, которые прибыли из-за рубежа — из Польши, Украины и Египта, и еще несколько положительных образцов были обнаружены у лиц, заразившихся на территории страны.