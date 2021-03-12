Минск, 12 марта 2021, 12:02 — REGNUM Никаких причин для паники из-за появления в Белоруссии нового штамма коронавирусной инфекции нет. Об этом 12 марта заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.
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Глава минздрава подчеркнул, что ситуация развивается в запрогнозированных рамках. По его словам, «британский» штамм, как и другие штаммы, скорее всего, должен прийти в популяцию академических штаммов Белоруссии.
Пиневич отметил, что в настоящее время роста заболеваемости COVID-19 в стране не наблюдается, однако не исключил вероятности увеличения числа случаев заражения коронавирусом.
Он подчеркнул, что масочный режим в республике сохранится как минимум до летнего сезона, а может, и больше.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 марта, белорусского минздрава заявил о первых случаях заражения «британской» разновидностью коронавируса, выявленных на территории Белоруссии. Часть из них была выявлена у лиц, которые прибыли из-за рубежа — из Польши, Украины и Египта, и еще несколько положительных образцов были обнаружены у лиц, заразившихся на территории страны.