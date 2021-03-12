Вашингтон, , 12:06 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставили на продажу спорткар Ford RS200 Evolution из лимитированной серии. Об этом сообщается на сайте компании.

Всего было собрано 24 таких авто. В описании к модели указано, что машина выпущена в 1986 году. При этом пробег у модели скромный — всего 800 км. Машина окрашена в белый цвет. По заверению продавца, авто находится в идеальном состоянии.

Под капотом RS200 Evolution функционирует модернизированный в Велико­британии турбиро­ванный мотор рабочим объёмом 2,1 литра. Крутящий момент от двигателя через пятискоростную механическую трансмиссию передаётся на все колёса.

Автопроизводители укомплектовали автомобиль тремя дифферен­циалами повышенного трения, составными 16-дюймовыми колёсными дисками, а также мощными противо­туманными фарами Hella и необычными воздухо­заборниками на крыше.

На данный момент стоимость лота составляет 270 тыс. долларов (больше 20 миллионов рублей).

Ранее стало известно, что самым мощным новым пикапом Ford Ranger станет гибридная версия на базе турбированной «четвёрки» объёмом 2,3 л. Максимальная производительность мотора составит 367 «лошадей» (680 Нм).

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