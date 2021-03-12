Москва, , 12:05 — REGNUM Глава российского МИД Сергей Лавров 17 марта в Москве проведет переговоры со своим коллегой из Израиля Габи Ашкенази. Об этом 12 марта рассказала на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«17 марта в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел государства Израиль. В этот же день пройдут его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым», — сказала она.

Также Захарова напомнила, что в нынешнем году исполняется 30 лет с момента восстановления российско-израильских дипломатических отношений и уточнила, что главы МИД двух стран намерены провести обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и в том числе: «развитие контактов по линии внешнеполитических ведомств, деятельность смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с прицелом на укрепление делового взаимодействия, которое пострадало от пандемии коронавирусной инфекции, а также гуманитарные связи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе своего рабочего визита в Москву 15−16 марта председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс проведет обсуждение ситуации в Совете Европы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.