Волгоград, , 12:03 — REGNUM Деятельность нелегального казино пресекли полицейские в Волгограде. На летней кухне на территории частного домовладения организаторы, двоюродные братья 31 года и 23 лет, установили 11 игровых аппаратов, сообщили ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Подпольное казино родственники открыли в январе 2021 года. Доступ в игровой клуб на улице Галилея Красноармейского района Волгограда имели только проверенные, платёжеспособные посетители. Чтобы войти внутрь игроки называли пароли, территория частного домовладения была под видеонаблюдением. В момент спецоперации в зале находились четверо посетителей, оперативники изъяли 11 игровых аппаратов и 60 тысяч рублей.

В отношении организаторов незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело.