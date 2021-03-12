Бухарест, , 12:00 — REGNUM Власти Румынии приняли решение временно приостановить использование доз одной из партий вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca до завершения оценки препарата Европейским фармацевтическим агентством (EMA). Об этом 12 марта сообщает Радио Румынии.

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Отмечается, что соответствующее решение было принято после временной приостановки вакцины AstraZeneca из партии ABV2856 в Италии. Румыния получила 7 февраля из этой партии 81,1 тыс. доз, из них были использованы 77 049 доз.

«В качестве меры предосторожности было решено временно изъять оставшиеся дозы до завершения оценки Европейского агентства по лекарственным средствам», — сообщили в румынском Национальном комитете по координации мер по вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, двое граждан Италии, военнослужащий и полицейский, скончались через несколько часов после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca. Прокуратура города Сиракузы начала следственные действия. Использование этой партии вакцины уже запрещено в нескольких регионах страны, в частности в Тоскане (Флоренция). Медики рекомендуют ввести такой запрет и в остальных регионах.