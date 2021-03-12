Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 12 марта сообщается на сайте лиги.

Овечкин забросил одну шайбу в матче с «Филадельфией Флайерз», а «Вашингтон» победил со счётом 5:3. Для российского нападающего этот гол стал 715-м в регулярных чемпионатах НХЛ, что на две меньше чем у Фила Эспозито.

Первой звездой стал форвард «Калгари Флэймз» Джош Ливо, который забросил две шайбы в игре против «Монреаль Канадиенс».

Третьей звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, на счету которого гол и результативная передача в матче с «Виннипег Джетс».

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