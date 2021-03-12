Душанбе, , 11:59 — REGNUM Первый в Таджикистане парк высоких технологий планирует создать министерство промышленности и новых технологий республики, сообщили в пресс-службе университета Средней Азии.

Заместитель министра промышленности и новых технологий республики Фарход Билолзода подтвердил намерение создать парк высоких технологий. По его словам, открытие парка станет частью работы по обеспечению доступа сельских жителей к интернету.

В мероприятии приняли участие представители госорганов и частных компаний Белоруссии, Украины и Грузии. Представитель Всемирного банка Ян Питер-Олтерс отметил, что Таджикистан страдает от высоких цен на интернет и ограниченного доступа к сети среди сельских жителей.

Питер-Олтерс считает, что ограниченное развитие интернета препятствует экономическому развитию республики.