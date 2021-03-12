Благовещенск, , 11:59 — REGNUM В Приамурье в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу принято решение снять некоторые ограничительные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Так чиновникам области разрешили проводить личные приёмы граждан, а также встречаться с населением, но с соблюдением требований Роспотребнадзора, а именно о заполняемости зала на 50%.

Помимо этого, в учреждениях здравоохранения будут возобновлены профосмотры и диспансеризация населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье привились от коронавируса 40 598 человек. Вторую дозу вакцины получили уже более 25 тыс. жителей области.