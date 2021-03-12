Москва, , 11:59 — REGNUM Законопроект о запрете библиотекам уничтожать печатную продукцию, изданную во времена Второй Мировой войны, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Александром Хинштейном, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Инициатива изначально исходила от научно-исторического сообщества, соответствующее обращение Хинштейн получил от ректора РГГУ.

Библиотекам будет запрещено списание и уничтожение «книжных памятников и печатных изданий, иных документов, созданных на территории СССР в период с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года и впервые опубликованных до 1947 года включительно».

«Принятие законопроекта позволит сохранить уникальный фонд документов, печатной продукции и рукописей периода Второй Мировой войны, сделает невозможным его списание и уничтожение, а также будет способствовать более широкому изучению гражданами истории Второй Мировой и Великой Отечественной войны», — отмечают авторы.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума может запретить сжигать газеты и книги времен Второй мировой войны