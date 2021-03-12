Анапа, Краснодарский край, , 11:57 — REGNUM В результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в Анапе повреждены 23 квартиры, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому крае.

Поврежденные квартиры располагаются на последнем мансардном этаже. Также квартиры на седьмом и шестом этажах частично залиты водой. На месте пожара продолжаются работы по проливке и разбору завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в восьмиэтажном жилом доме в Анапе возник ранним утром 12 марта, огонь охватил более 3,1 тыс. кв.м. Из дома эвакуированы 300 человек. В числе возможных причин пожара — устройство несанкционированной сауны в одной из квартир на верхнем этаже.

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