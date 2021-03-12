Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 22 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 12 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Не смогли справиться с осложнениями, вызванными коронавирусом, 11 женщин в возрасте от 30 до 90 лет и 11 мужчин в возрасте от 35 до 86 лет, страдавшие хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 3 282 пациента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области коронавирус унёс жизни 18 человек