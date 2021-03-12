Калуга, 12 марта, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Калуге с начала 2021 года зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых один ребёнок погиб и 12 получили травмы. За аналогичный период 2020 года произошло шесть ДТП, в которых один ребенок погиб и пять пострадали. Об этом 12 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова.

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Для стабилизации непростой дорожно-транспортной ситуации, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории Калуги с 15 по 19 марта состоится оперативно-профилактическое мероприятие «Юный участник дорожного движения».

В рамках акции все посты и маршруты ДПС будут приближены к общеобразовательным учреждениям и общественным местам, где возможно появление детей. Особое внимание сотрудников полиции будет направлено на пресечение правонарушений со стороны юных участников дорожного движения, на пресечение и выявление нарушений в сфере перевозки детей в транспорте, а также непредставление водителями преимущества пешеходам.

«Безопасность детей на дорогах не должна оставлять равнодушными участников дорожного движения, за случаями детского травматизма на дорогах всегда стоит безучастность взрослых к сохранению жизни и здоровья несовершеннолетних», — сказала Екатерина Линькова.