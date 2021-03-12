Москва, 12 марта 2021, 11:52 — REGNUM В «Единой России» готовы разрешить продажу рецептурных лекарств онлайн, ответственными назначат курьеров, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
«Решение назрело, при необходимости мы готовы внести соответствующие изменения в законодательство», — заявил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Он уверен, что «государство способно организовать контроль за продажей рецептурных препаратов — курьер сможет доставлять их только при наличии рецепта и по нему отчитываться».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, продажа рецептурных препаратов через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года.
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