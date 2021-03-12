Благовещенск, , 11:52 — REGNUM В Приамурье привились от коронавируса 40 598 человек. Вторую дозу вакцины получили уже более 25 тыс. жителей области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Всего в Приамурье доставлено и распределено по медицинским учреждениям 48 360 доз «Спутник V».

Активно вакцинируются жители области старше 60 лет — прививки сделали 9036 человек этой категории. 6448 медиков и 5066 работников системы образования уже прошли иммунизацию.

«Мы готовы приступить к массовой вакцинации третьей приоритетной категории жителей области — призывников и студентов», — отметила министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин одним из первых в РФ получил новую вакцину от коронавируса «Спутник-Лайт». Заводом выпущено всего две тыс. доз нового препарата. На Сахалин поступило 150 из них.