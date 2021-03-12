Ульяновск, , 11:51 — REGNUM В Ульяновской области продолжается подготовка к весенне-полевым работам. Посевная площадь сохранится на уровне прошлого года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По предварительным данным, посевные площади 2021 года останутся на уровне 1,6 млн гектаров, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять 668,6 тыс. гектаров. Подсолнечник займёт 233,7 тыс. гектаров, сахарная свёкла — 9,8 тыс. га.

По данным министерства АПК, более половины озимых культур находятся в хорошем состоянии.

Отметим, что в 2020 году зерновыми и зернобобовыми засеяно 652 тыс. га площадей, в том числе яровыми — 347,7 тыс. га, озимыми — 304,9 тыс. га. То есть в 2021 году площадь зерновых планируется увеличить.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году валовой сбор зерна в Ульяновской области составил 2,162 млн тонн при урожайности 33,8 ц/га. Власти заявляли, что достигнутая урожайность — максимальная за всю историю региона.