Новосибирск, , 11:51 — REGNUM В Новосибирске новый инфекционный госпиталь на 500 мест будут строить в районе Северного объезда. Об этом сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

По данным редакции «Вести Новосибирск», все подготовительные работы планируют провести за первый квартал 2021 года.

Решение о строительстве нового госпиталя было принято в конце 2020 года. Предложение было внесено в постановление о принятии федерального бюджета на 2021−2023 годы с рекомендацией о выделении средств. Ориентировочно стоимость проекта — 4,5 миллиарда рублей.