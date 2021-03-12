Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 11:50 — REGNUM В Новом Уренгое (Ямал) руководителя окружного фонда «Технопарк-Ямал» и учредителя ООО «Ямал Ресурс» подозревают в мошенничестве на сумму в 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

По версии следствия, учредитель ООО «Ямал Ресурс» в 2018 году представил фиктивный проект детского инновационного центра. Руководитель фонда подписал с ООО «Ямал Ресурс» договор на предоставление займа для реализации проекта в сумме 4,5 млн рублей. Получив займ, учредитель перевёл деньги на личный банковский счёт, распорядившись ими совместно с соучастниками преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).