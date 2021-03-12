Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Свердловской области подтверждена информация о 152 новых случаях заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 марта в оперштабе региона.

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Для сравнения, 11 марта 2021 года вирус SARS-CoV-2 выявили у 159 человек. Всего в регионе подтверждено 79 658 случаев заражения.

За минувшие сутки диагноз подтвердили жителям Екатеринбурга (35 носителей), Артинского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге зафиксировали факт, когда записавшимся на вакцинацию от COVID-19 жителям не хватило вакцины.

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