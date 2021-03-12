Москва, , 11:50 — REGNUM Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» 19 марта проведёт международный телемост «Москва-Африка», сообщили ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Мероприятие будет посвящено перспективам промышленно-технологической кооперации и расширению экспорта столицы со странами африканского континента.

«Африканский экспортный рынок обладает высоким потенциалом для столичных компаний. В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Африку составил 2,37 млрд долларов США, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. В структуре несырьевого неэнергетического экспорта на промышленный экспорт пришлось 1,44 млрд долларов США, на экспорт продукции АПК — 0,93 млрд долларов США. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции, в 2020 году он составил почти 70%. Среди импортёров столичных товаров 49 стран — подавляющие большинство стран континента», — сказал Ефимов.

В рамках телемоста «Москва-Африка» состоится пленарное заседание, которое будет посвящено возможностям промышленной и инвестиционной кооперации между московскими компаниями и компаниям стран Африки. Следом за ним — три круглых стола: «Фармацевтика и медицинское оборудование», «Агропромышленный комплекс» и «Промышленность».

"По оценкам специалистов центра «Моспром», объемы экспорта в страны Африки регулярно растут. Так, по итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Нигерию вырос на 15% и составил 152 млн долларов США, в Гану на 18% до 21 млн долларов США, а в Кот д’Ивуар экспорт вырос более чем в 3,5 раза и составил 8,33 млн долларов США. Одним из самых популярных столичных товаров в Кот д’Ивуар стало мороженое, которое африканская страна импортировала на сумму в 350 тысяч долларов США», — рассказал ИА REGNUM руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Планируется, что в число спикеров телемоста войдут руководители отраслевых ведомств Москвы и Министерства промышленности и торговли России, руководители торгово-промышленных палат Москвы и стран Африки, а также представители бизнеса. Они поделятся своим опытом и расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности на африканском континенте, ответят на вопросы касательно торговых взаимоотношений России и Африки, а также расскажут о перспективах московских компаний на африканском рынке. В мероприятии примут участие представители Нигерии, Танзании, Руанды, ЮАР, Мозамбика, Кот д’Ивуара, Чада, Зимбабве, Ганы и других стран.

«Сегодня многие из африканских стран находятся в состоянии активного экономического развития. Они вовлекаются в мировую торговлю, наращивают объёмы ВВП и проводят экономические реформы. Представители африканских стран регулярно участвуют во всех крупных мировых экономических форумах и саммитах. Рост доли среднего класса и, как следствие, увеличение объёмов потребления и спроса делают Африку перспективным регионом для развития промышленного и агропромышленного экспорта Москвы», — сообщила ИА REGNUM генеральный директор Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» Наталья Шувалова.

Прямая трансляция будет доступна всем желающим после регистрации на сайте мероприятия.