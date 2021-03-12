Улан-Батор, , 11:55 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на озере Хубсугул в Монголии около границы с Россией, где отмечаются афтершоки после мощного землетрясения, которое произошло в январе 2021 года. Об этом 12 марта сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Также уточняется, что в Иркутске ощущались подземные толчки магнитудой 3−4 балла, в некоторых населенных пунктах Бурятии — магнитудой 2−4 балла.

«12 марта, 07:05:11, время по Гринвичу (10:05:11 мск). Иркутск 3−4 балла», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что землетрясение ощутили жители 15 населенных пунктов Иркутской области и Бурятии, по данным пресс-службы ГУ МЧС России в Приангарье разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в округе Джаявиджая и его окрестностях в Индонезии.