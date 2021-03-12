Анкара, , 11:59 — REGNUM Конференция по афганскому урегулированию под эгидой ООН должна пройти в апреле в Стамбуле. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил 12 марта агентству «Анадолу».

Он отметил, что конференция запланирована для окончательной реализации мирных соглашений по Афганистану. Переговоры нмежду афганским правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нацелены на достижение ощутимых результатов.

«Турции доверяют обе стороны переговоров по Афганистану», — подчеркнул Чавушоглу.

Он добавил, что новые переговоры не будут альтернативой встрече в Катаре, а укрепят достигнутый результат. Вопросы организации встречи Анкара будет координировать с Дохой. Кроме того, Анкара планирует назначить спецпредставителя по Афганистану.

Дата и повестка конференции пока обговариваются.

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