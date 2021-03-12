Джакарта, , 11:49 — REGNUM План по созданию коридора путешествий между Индонезией и Сингапуром сможет восстановить сектор туризма, пострадавший от пандемии, сообщает Antara.

Посол Индонезии в Сингапуре заявил, что правительство прилагает различные усилия для возрождения туристического сектора, пострадавшего от пандемии, включая возможность создания коридора путешествий.

Применение первой фазы коридора путешествий между двумя странами, как ожидается, состоится между Сингапуром и индонезийским островом Бинтан.

«Бинтан — одно из наиболее готовых направлений», — заявил министр туризма Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Чехия укрепляют двусторонние отношения посредством бизнес-форума, организованного Торгово-промышленными палатами двух стран.

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