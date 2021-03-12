Самара, , 11:54 — REGNUM Более 130 огнеборцев тушат пожар в торговом центре в Самаре. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Сообщается, что фасад здания загорелся в торговом центре «Скала». Пожарные привлекаются по повышенному рангу вызова.

Всего с огнем ведут борьбу 132 спасателя на 45 единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из здания были эвакуированы посетители и сотрудники. Жертв и пострадавших нет.

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