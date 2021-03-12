Киев, , 11:58 — REGNUM После событий 2014 года транзитный потенциал воздушного пространства Украины используется на 30−35%. Об этом заявил исполняющий обязанности директора госпредприятия «Украэроруха» Андрей Ярмак 12 марта в интервью информационному агентству «Украинские новости».

«Сегодня транзитный потенциал используется на 30−35% ввиду ряда геополитических факторов», — сказал он.

Чиновник рассказал, что более 30% транзитных потоков Украины пролегало над Крымом, ещё 30% потоков пересекали Украину с запада на восток, соединяя Европу и Азию.

«Кроме того, решением правительства в 2015 году было запрещено осуществление транзитных полётов с нашим северным соседом в ответ на их «недружеские» действия, что также обеспечивало нам около 20% транзита», — добавил Ермак.

Напомним, в 2014 году, после того, как на Украине произошёл государственный переворот, в Крыму прошёл референдум по итогам которого полуостров вошёл в состав России. Киев начал гражданскую войну в Донбассе, после чего над регионом перестали летать самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Украина остановила прямое авиасообщение с РФ, а в 2019 году ужесточила запрет, прекратив также чартерные рейсы.

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