Новосибирск, , 11:44 — REGNUM В Новосибирской области завершена проверка по обращению об отказе 90-летней женщине в присвоении статуса ветерана Великой Отечественной войны. Проверка была организована по поручению заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина, сообщили в региональном ведомстве.

Было установлено, что Центр социальной поддержки населения Коченевского района отказал пенсионерке в установлении статуса ветерана в связи с недостаточностью данных, подтверждающих факт её трудовой деятельности в военные годы. Фактически же женщина с января 1944 года по май 1945 года работала в колхозе «Путь Ленина». Прокурор Коченевского района обратился в суд.

«Требования прокурора удовлетворены в полном объёме. На основании решения суда труженице тыла присвоен статус ветерана Великой Отечественной войны», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.