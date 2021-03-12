Тула, , 11:43 — REGNUM В Тульской области суд вынес приговор по уголовному делу о халатности, в результате которой погиб ребенок, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону. 11 марта суд признал виновными в халатности должностных лиц администрации одного из районов города Тулы.

Как установлено следствием и судом, 18 июля 2019 года на многофункциональной спортивной площадке для занятий детскими видами спорта в Ленинском районе Тулы на несовершеннолетнюю девочку обрушились футбольные ворота. Ребенок получил травмы и скончался.

Экспертизы показали, что футбольные ворота находились в техническом состоянии, представляющем непосредственную опасность для жизни и здоровья людей. Контролировать состояние спортивной площадки должны были двое чиновников администрации города, однако они необходимые меры не приняли.

Приговором суда обвиняемым по делу назначено наказание в виде двух и трёх лет лишения свободы условно.