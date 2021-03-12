Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 243 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 марта. Это на пять случаев меньше, чем днём ранее. Общее число носителей инфекции в Ростовской области перешагнуло рубеж в 76 тысяч человек.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 37 городов и районов. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (98), а также Таганроге, Азовском и Зерноградском районах (девять). Около 28% заразившихся — люди старше 66 лет, 8,2% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 76 240 человек.

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