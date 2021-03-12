Москва, , 11:41 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) представил расписание матчей ¼ финала Кубка России. Об этом 12 марта сообщается на сайте РФС.

7 апреля состоятся два матча: «Ахмат» — «Уфа» и «Сочи» — «Локомотив». А 8 апреля сыграют «Крылья Советов» — «Динамо» и «Арсенал» — ЦСКА.

Напомним, ранее игры ¼ финала Кубка России были перенесены со 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля. Действующим обладателем трофея является «Зенит», который в 1/8 финала проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2.

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