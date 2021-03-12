Саратов, , 11:42 — REGNUM Семь пациентов с коронавирусом не смогли побороть заболевание и скончались в Саратовской области за минувший день. Всего от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались, по информации на 12 марта, 707 человек. Накануне жертвами COVID-19 стали пятеро саратовцев. Об этом сообщает облминздрав.

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За сутки умерли пять женщин и двое мужчин в возрасте от 52 до 65 лет. Лечение инфицированных пациентов осложняли сопутствующие патологии.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 12 марта, составляет 51 698 человек, за сутки выявлено 171 заражение. Накануне заболели 173 человека. Выздоровел с начала пандемии 46 521 пациент, или почти 90%, за сутки — 152 человека.

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