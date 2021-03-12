Благовещенск, , 11:42 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за снега, гололедицы и ветра с порывами до 27 м/с, объявлено 15−16 марта в Амурской области. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Согласно информации Амурского ЦГМС, 15—16 марта в Приамурье ожидаются снег, мокрый снег, гололёдные явления. Местами усиление ветра в порывах до 25—27 м/с», — говорится в сообщении.

Также указывается, что руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики, которым сообщено об ухудшении погодных условий, рекомендовано принять соответствующие профилактические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Забайкальского края предупредили об ухудшении погодных условий днём 14 марта и в течение суток.