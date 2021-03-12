Пермь, , 11:40 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 12 марта, выявлено 145 случаев заражения коронавирусом, что на пять меньше предыдущего показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Среди носителей коронавируса десять детей. В больницах лечение получают 20 человек, еще 125 человек находятся дома под наблюдением медиков.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 48 814 случав заражения. От коронавирусной инфекции оправились 41 777 пермяков.

От COVID-19 скончались 1818 человек, в том числе четверо — за последние сутки. Еще 1217 носителей коронавируса умерли от сопутствующих заболеваний.

Напомним, заболеваемость в Пермском крае идет на спад, антикоронавирусный режим смягчается.

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