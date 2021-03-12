Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM С приходом тёплого атмосферного фронта в Петербурге днем 12 марта ожидается снегопад и метель. В связи с этим более 900 единиц техники и более 1700 работников ручного труда чистят улицы, дороги, парковые и садовые дорожки Петербурга от ранее выпавшего снега и мусора и готовятся к уборке новых осадков, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Снегоуборочная техника на Невском проспекте (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

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Пока в Петербурге ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах возможна метель, порывы ветра до 15−18 м/с. На дорогах гололедица и ухудшение видимости. В связи с этим комитет по благоустройству просит автомобилистов и пешеходов быть осторожными на улицах города.

Дорожные службы обрабатывают проезжую часть и тротуары противогололедными материалами, чтобы не допустить образования ледяной пленки.

«За прошлые сутки было использовано 273 тонны песко-соляной смеси, которая в петербургских погодных условиях является самым эффективным средством для борьбы с гололедицей», — отметили в комитете.

С начала зимы на пункты ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» вывезено более 1,32 млн кубометров собранного снега.

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