Ташкент, , 11:39 — REGNUM Главы Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев посадили дерево на аллее почетных гостей в узбекистанской президентской резиденции Куксарой.

Дерево посажено, как символ начала новой эпохи узбекско-киргизских отношений. В пресс-службе президента Узбекистана отметили, что на аллее также высажены деревья лидерами других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 марта президент Киргизии Садыр Жапаров находится с официальным визитом в Узбекистане. 12 марта глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал официальный прием в честь визита киргизского коллеги.

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