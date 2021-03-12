Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford оснастит вседорожник Bronco шестого поколения агрессивными расширителями крыльев. Снимки автомобиля размещены на сайте Motor1.

Ford Bronco Motor1

Расширители арок настолько крупные, что на одном из них имеется вырез для лючка топливного бака. Эти аксессуары будут устанавливаться как на двухдверные, так и на четырёхдверные версии модели.

В компании сообщили, что при старте продаж модели покупателям предложат более 150 различных аксессуаров. Среди них можно отметить широкий выбор крыльев, съёмных крыш, брызговиков и усиленную защиту мотора.

Крыши будут предлагаться из винила, сетки или саржи. Кроме того, за дополнительную плату автолюбители смогут приобрести для внедорожника выдвижной ящик в грузовом отсеке и фиксированную заднюю крышку багажника.

Ранее компания Ford представила модернизированный пикап Super Duty 2022 модельного года с новым пакетом Lariat Sport Appearance. Хромированные детали в этой версии заменены на окрашенные в оттенок кузова.

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