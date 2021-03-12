Йошкар-Ола, , 11:37 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 12 марта выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 097 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 11 077 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 39 человек. 183 жителя республики скончался от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончался один житель республики, за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 837 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 174 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 383 человека, из них у 374 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 34 пациента, при этом госпитализированы 25 жителей Марий Эл.