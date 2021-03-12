Ульяновск, , 11:36 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 113 и 103. Также зафиксированы новые смертельные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 12 марта, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 48 908 случаев заражения SARS-CoV-2, из них за последние сутки — 103.

Вылечились 45 504 пациента, что составляет 93% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки победили болезнь 113 человек.

При этом в Ульяновской области умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом. Таким образом, число летальных исходов достигло 877.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области усилят медицинское обеспечение и доступность помощи пожилым гражданам. В регионе реализуют проект «Медицинский автобус» по доставке пожилых пациентов в районную больницу и начнёт работать проект «Мобильный фельдшер».