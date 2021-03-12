Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Новые рекомендации для американцев, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, представит в ближайшие дни Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США. Об этом директор этого федерального агентства Энтони Фаучи заявил в интервью телеканалу MSNBC.

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Медицинские эксперты, пояснил он, расскажут о наиболее правильном поведении для тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины. Рекомендации будут касаться путешествий, поведения на рабочих местах и в религиозных организациях.

Газета The Hill отмечает, что Фаучи анонсировал новые рекомендации на фоне самостоятельной отмены санитарных ограничений в ряде штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фаучи осудил власти штатов Техас и Миссисипи за полную отмену обязательного ношения защитных масок.

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