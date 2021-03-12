Краснодар, , 11:36 — REGNUM Более 40 тыс. человек заразились коронавирусом в Краснодарском крае за год — с 12 марта 2020 года, когда в регионе выявили первого носителя, до 12 марта 2021 года. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки в регионе подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, самому младшему из новых пациентов четыре года, самому старшему — 92 года. Новых носителей выявили в 23 муниципалитетах. Лидируют Краснодар, где подтвердили 34 новых случая заражения, Новороссийск — 14 случаев и Сочи — 11 случаев.

За год в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 190 207 жителей, подтверждено за этот период 40 096 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими признаны 34 922 человека, 2 095 пациентов спасти не удалось

На 12 марта в ковид-стационарах региона лечатся 1027 жителей лечатся в стационаре, 2052 — на дому. В тяжёлом состоянии находятся 73 пациента: 69 — на ИВЛ, четверо — на ЭКМО.