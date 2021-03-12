Ярославль, 12 марта, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Ярославле в некоторых трамваях пассажиров пускают через переднюю дверь, оплату проезда контролирует вагоновожатый. Об этом сообщает группа «Общественный транспорт Ярославля» в социальной сети «ВКонтакте».

Трамвай в Ярославле

"Кондукторов нет. Люди входят в трамвай через переднюю дверь. Как сказали водители трамваев, с 15 марта в Ярославле вход в трамваи будет только через переднюю дверь. Почему людям не платят достойную зарплату?», — написал автор сообщения.

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил, что такая практика есть, но её дальнейшее внедрение сейчас обсуждается.

«По «Яргорэлектротрансу» сейчас смотрим, насколько это допустимо в конкретных случаях. Факт есть. Сейчас мы с «ЯрГЭТ» отработаем, что там, на каких маршрутах и какие есть жалобы. Какие неудобства у жителей. Такая система имеет право на существование, но это не должно отражаться на безопасности перевозок и на качестве обслуживания. Надо понимать, есть разные маршруты и разная заполняемость. Разная интенсивность посадки-высадки пассажиров. Где-то это допустимо, а на каких-то маршрутах нельзя применять. Плюс безопасность перевозок. Мы максимально пытаемся исключить, чтобы водитель постоянно отвлекался на обилечивание», — рассказал Сергей Волканевский.

Изначально проблема возникла от нехватки кондукторов. Её в мэрии тоже признают.

«Дефицит кондукторов — порядка 50% от штатной численности. Постепенно набирают штат, но сейчас показатель такой. Зарплата у кондукторов варьируется, зависит от выработки. Но среднюю зарплату доводили и до 26 тысяч рублей. Стараются сделать ее конкурентной, в том числе и гарантированный уровень дохода на одного работника в бюджетных показателях увеличивали, и средний уровень зарплат на предприятиях «ПАТП» и «ЯрГЭТ» достаточно высокий стал, но проблема с кондукторами есть, пытаемся её решить», — ответил чиновник.

По словам Волканевского, работа кондуктора очень напряжённая. Молодёжь на такую работу не идёт, а люди в возрасте из-за случившейся пандемии уходили на самоизоляцию. Высокая заболеваемость также одна из главных причин нынешней нехватки кадров, считают в мэрии.