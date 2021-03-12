Москва, , 11:35 — REGNUM Третий этап программы туристического кешбэка по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина начнется уже в марте 2021 года, сообщили в сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При приближении сезона отпусков граждане смогут заранее бронировать поездки по доступной цене. Это позволит снизить для туристов стоимость около 300 тыс. услуг.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что по программе туристического кешбэка можно будет забронировать гостиницу и отправиться в путешествие на личном автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России направит 2 млрд рублей на третий этап реализации программы туристического кешбэка.

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