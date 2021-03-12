Красноярск, , 11:35 — REGNUM Троих мужчин в Красноярске подозревают в незаконной сделке с драгоценными металлами. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ было возбуждено по результатам рассмотрения материалов, представленных краевым УФСБ России. Фигурантами стали 34-летний житель Красноярска, 35-летний житель Северо-Енисейского района Красноярского края и 44-летний житель Хакасии.

По версии следствия, с ноября 2020 года по январь 2021 года мужчины незаконно хранили и перевозили с целью дальнейшего сбыта шесть металлических слитков, содержащих золото, серебро и платину, на общую сумму более 4 млн рублей. Сотрудники ФСБ изъяли данные слитки в гараже одного из подозреваемых.

Расследование уголовного дела продолжается.