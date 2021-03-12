Горно-Алтайск, , 11:35 — REGNUM Исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Алтай на период следственных действий и до назначения нового руководителя ведомства назначена заместитель Анна Григорян. Об этом ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

«Министерство и подведомственные учреждения работают в штатном режиме», — отметил он.

Напомним, накануне 11 марта министр Сергей Коваленко со своим помощником решением суда были заключены под стражу на два месяца. Их обвиняют в получении взятки за заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования с определёнными фирмами.

Также под стражу взят обвиняемый в даче взятки 28-летний предприниматель из Новосибирска, разработавший для этого сложную преступную схему. Его предполагаемая сообщница отпущена под подписку о невыезде.

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