Москва, , 11:34 — REGNUM Встречи главы МИД России Сергея Лаврова с участниками консультаций по мирному урегулированию в Афганистане в Москве 18 марта возможны. Об этом 12 марта заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Такие встречи возможны, если поступят соответствующие запросы. Сейчас график прорабатывается», — сказала Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что все приглашенные участники консультаций расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане в Москве 18 марта подтвердили, что они будут участвовать в переговорах.

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