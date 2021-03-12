Дамаск, , 11:34 — REGNUM Курдские власти более не контролируют лагерь беженцев Аль-Хол в провинции Хасеке в Сирии, на ситуацию там влияют террористы. Об этом говорится в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра местного самоуправления Сирии Хусейна Махлюфа.

Мизинцев и Махлюф назвали критическим положение в лагерях. На местах усилилось влияние группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), люди в лагере, в первую очередь дети, подвергаются радикализации.

В Аль-Холе и других лагерях беженцев на северо-востоке Сирии находятся граждане разных стран. В заявлении содержится призыв к властям этих государств активнее налаживать возвращение своих граждан на родину по примеру России.

Мизинцев и Махлюф подчеркнули также, что США и их союзники мешают стабилизации обстановки в Сирии.

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