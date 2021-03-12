Архангельск, , 11:34 — REGNUM Архангельские следователи выясняют причины пожара, в результате которого погиб известный в регионе адвокат Леонид Кожевников.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, возгорание произошло в доме Кожевникова, расположенном у деревни Ижма Приморского района.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации очаг возгорания находился внутри дома», — сообщили в ведомстве.

Справка:

Леонид Кожевников родился в 1983 году. Служил в прокуратуре Архангельска, затем — в Следственном управлении СКР. Адвокатской деятельностью занимался с 2011 года.