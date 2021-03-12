Кемерово, , 11:33 — REGNUM В Кемеровской области в 2021 году будет создано не менее четырёх особо охраняемых природных территории. Об этом сообщает парламент региона.

Сегодня в Кузбассе — четыре особо охраняемые природные территории федерального значения и 21 регионального значения — 17 государственных природных заказника и четыре памятника природы. Ежегодно создается по одной территории на региональном уровне.

По словам руководителя дирекции особо охраняемых природных территорий в регионе Евгении Тимченко, год 300-летия Кузбасса стал знаковым и для системы особо охраняемых природных территории — в этом году запланировано открыть не менее четырех новых.

Так, в конце марта предполагается представить государственный природный (ботанический заказник «Увалы села Лучшего» в Прокопьевском муниципальном округе площадью более 690 гектаров; памятник природы «Артышта» в Беловском муниципальном районе — в мае; ботанический заказник «Реликтовый» в Новокузнецком районе — летом 2021 года; первый гидрологический заказник в Кузбассе «Тайдонский» в Крапивинском муниципальном районе — в августе-сентябре 2021 года. Идёт работа над природным парком «Поднебесный».

В июне откроют две экологические тропы — здесь будут развивать экологический туризм. В планах на ближайшие годы — создание природных парков.