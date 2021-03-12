Москва, , 11:34 — REGNUM В ходе своего рабочего визита в Москву 15−16 марта председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс проведет обсуждение ситуации в Совете Европы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом 12 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Программа предусматривает встречу с главой российского внешнеполитического ведомства, в ходе которой предполагается обсудить ситуацию в Совете Европы, а также актуальные международные вопросы на повестке организации», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта стало известно, что председатель ПАСЕ Хендрик Дамс посетит Москву с рабочим визитом в период с 15 по 16 марта.