Калуга, 12 марта, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В период с 3 по 10 марта 2021 года в магазинах Калужской области увеличились цены на молоко питьевое стерилизованное — на 1,5%, картофель — на 1,4% и масло подсолнечное — на 0,8%. Об этом 12 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Admoblkaluga.ru В калужских магазинах подорожали молоко, картофель и подсолнечное масло

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В настоящее время в области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 44,26 руб./кг, масло подсолнечное — 92,64 руб./кг. В Калуге наблюдаются максимальные цены среди соседних областных центров на картофель, лук репчатый и огурцы свежие.

По данным Калугастата, индекс потребительских цен на продовольственные товары за февраль 2021 года по отношению к январю составил 101,7%, по отношению к декабрю 2020 года — 102,9%. Повысились в течение месяца цены на плодоовощную продукцию, включая картофель, на 5,8%, маргарин и маргариновую продукцию — на 3,1%, молоко и молочную продукцию — на 2,2%, консервы фруктово-ягодные — на 2,1%, яйца — на 2%, макаронные и крупяные изделия — на 1,9%.